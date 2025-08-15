歴代艦長には山本五十六元帥も今から102年前の1923年8月15日、旧日本海軍の軽巡洋艦「五十鈴」が竣工しました。同艦は駆逐艦を多数率いて戦う水雷戦隊の旗艦として運用するために建造された軽巡洋艦の1艦で、太平洋戦争の開戦時には旧式化していたものの、時代に即したアップデートを受け、「縁の下の力持ち」として東奔西走。歴代艦長から著名な海軍軍人を多数輩出したことも特徴です。【画像】おお！これが軽巡「五十鈴」同型