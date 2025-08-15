令和トラベルが運営する旅行アプリ「NEWT(ニュート)」が、夏休みに親子で楽しめる「学び」と「遊び」を両立した「育旅」に最適なスポットとして、全国1,724の自治体を対象とした「学んで遊べる親子旅スポットTOP100」を発表しました。この夏絶対訪れたい「育旅」スポット トップ10発表！ランキングは「学びと遊びのバランス」「子供向け観光施設の充実度」「移動のしやすさ」「混雑度の低さ（ゆったり度）」「安心・安全・サポート