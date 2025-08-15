きょうも広い範囲で厳しい暑さとなり、関東から西を中心に35℃以上の猛暑日になる所が多くなりそうです。暑さ対策をしっかりとしてお過ごしください。また、気温の上がる午後は雷雲が発達しやすくなるでしょう。北日本でも激しい雨の降る所がありそうです。北海道付近を通過する低気圧に向かって湿った空気が流れ込むため、北日本や新潟ではお昼ごろにかけて雨が降りやすく、激しく降る所もあるでしょう。土砂災害や低い土地の浸水