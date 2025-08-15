武田梨奈主演ドラマ『ワカコ酒 Season9』が、BSテレ東にて10月1日から毎週水曜24時に放送されることが決まった。【写真】地方でも「ぷしゅー」『ワカコ酒 Season9』場面写真新久千映の漫画『ワカコ酒』を実写化した本作は、「酒飲みの舌」を持って生まれた OL・村崎ワカコ（26歳）がさまざまな酒場をさすらい、女ひとり酒を堪能するドラマシリーズ。今回は、酒飲みなら訪れたい魅力的なお店の数々に加え、地方ロケも敢行。