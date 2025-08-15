女優・武田久美子が、14日に自身のインスタグラムを更新。12日に迎えた誕生日の写真を公開し、反響が集まっている。【別カット】武田久美子と美人娘のゴージャスな2ショット（ほか2枚）アメリカ・カルフォルニア州サンディエゴに在住し、57歳になった武田は「昨日誕生日を迎えました娘がお祝いしてくれて今年も素敵な誕生日でしたいつまでもこんな風に居たいです。沢山写真も撮ったのでまた後ほどシェアーしますね」とつづ