元日向坂46の高瀬愛奈が14日、自身のインスタグラムを更新し、猫やペットに関する複数の資格を取得したことを明かした。【写真】5つの資格を取得した高瀬愛奈今年5月に日向坂46を卒業した高瀬。高瀬はこの日、「猫ちゃんについてより詳しくなりたいなと思い」と切り出し、「キャットフレンドリーパーソン」「ペットロスケアアドバイザー」「キャットケアスペシャリスト」「キャットシッター」「ペット防災管理士」の5つの資格