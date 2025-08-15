阿部サダヲが主演し、松たか子がヒロインを演じるドラマ『しあわせな結婚』（テレビ朝日系／毎週木曜21時）の第5話が14日に放送され、ネルラ（松）をめぐって幸太郎（阿部）が黒川（杉野遥亮）にある提案を持ちかけると、ネット上には「そうきたかあああ!!」「三角関係？」「想定外な展開」といった声が集まった。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】第5話では松崎しげる（本人）が登場し「愛の