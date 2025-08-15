木村文乃が主演を務め、Snow Manのラウールが共演するドラマ『愛の、がっこう。』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の第6話が14日に放送。愛実（木村）とカヲル（ラウール）の切ないデートに反響が集まった。【写真】ドラマ『愛の、がっこう。』第6話場面カットカヲルは愛実に一日だけ二人で遠出をし、それで最後にしようと提案。二人は京急電車で三浦海岸へ向かう。一日楽しんだ後、二人は海へ行き、カヲルは砂浜に「先生げん