◇プロ野球パ・リーグ 西武 3-2 ソフトバンク（14日、ベルーナドーム）首位・ソフトバンクに勝利した西武の西口文也監督が緊急降板となった郄橋光成投手についてコメントしました。郄橋投手は2回、中村晃選手の打球を右腕付近に受けます。その後は続投し2回を投げきりましたが、3回からは糸川亮太投手に代わりました。球団からは「右上腕打撲」と発表され、アイシングをして様子を見るとされていましたが試合後、西口