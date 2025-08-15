俳優の照英（51）が14日に放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（木曜後8・00）にゲスト出演。釣りでまさかの部位が筋肉痛になったことを明かした。今回は「真夏の特別企画」として「巨大マグロ釣り対決in沖縄」が放送された。釣り歴40年の大ベテランという照英だが「マグロ釣りに入ったのはこの3、4年」と明かした。歴は浅いものの宮古島などでマグロ釣りを行った際には「2、30キロは結構5、6本上がる」と一