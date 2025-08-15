【モデルプレス＝2025/08/15】テレビ朝日バラバラマンスリー枠『山里亮太の愛情ナレーション』第2回が、8月14日深夜3時25より放送された。今回は西山智樹と前田大輔が人生初ロケと食レポに挑戦したほか、「タイプロ（timelesz project - AUDITION-）」後のメンバーとのエピソードを明かした。【写真】西山智樹＆前田大輔「タイプロ」参加時のビジュアル◆西山智樹＆前田大輔「タイプロ」後のメンバーとのエピ明かす同番組は、今を