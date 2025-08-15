２６年ミラノ・コルティナ冬季五輪のスノーボード・アルペン女子パラレル大回転で日本人初の金メダルに挑む三木つばき（２２）＝浜松いわた信用金庫＝が１４日、静岡・掛川市の掛川自動車学校で壮行会に出席した。１５歳だった１８年にスポンサー契約し、１９歳の時に運転免許を取得。高部隼一代表取締役社長は来春、教習車に三木がラッピングされた「つばき号」を走らせると明言し、金メダル仕様も検討中だという。愛情たっぷり