その時がついにやって来た。今年の新種牡馬の目玉、コントレイルを現役時代に管理した矢作厩舎が初めて産駒を送り出す。特に注目は１７日の札幌５Ｒ・２歳新馬（芝１８００メートル）で初陣を迎える牝馬のジーティーメティオ。矢作調教師は偉大な父の姿を重ねつつ、熱い視線を送る。今週は函館・芝コースで３頭併せ。余力残しで大外から５ハロン６７秒８―１１秒６。２頭に１馬身先着した。「思った通りのいい動き。産駒は全体