1945年8月15日、太平洋戦争は終戦を迎えた。だがその直前、ソ連軍が旧満州に侵攻。現地の開拓民の中には、終戦後もなお過酷な状況下での逃避行を強いられ、本土への帰還に長い時間を要した人もいた。【画像】壮絶な体験を語る中島澄子さん（95）地方自治ジャーナリスト・葉上太郎氏の著書『47都道府県の底力がわかる事典』より、旧満州から引き揚げた人々の集落「栃木県那須町千振」に関する章を紹介する。（全2回の第1回／後