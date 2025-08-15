◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦仙台育英６―２開星（１４日・甲子園）１５年ぶりの再戦を見守った。「長かった。とても楽しみに来ました」。開星ＯＢの本田紘章さん（３２）は「愛情のある、少し厳しめのお父さん」と評した野々村監督の聖地がい旋を喜んだ。一方で、仙台育英のユニホームを「背筋がゾワゾワする（笑）」と見つめていた。２０１０年夏の仙台育英との１回戦、５―４の９回２死満塁だった