〈「ソ連兵に見つかると、バンバン撃たれます」旧満州→日本へ…山の中を約1カ月半にわたり逃げた95歳女性が明かす“命がけの脱出”「歩けなくなった子は置いていくしかなかった」〉から続く1945年8月15日、太平洋戦争は終戦を迎えた。だがその直前、ソ連軍が旧満州に侵攻。現地の開拓民の中には、終戦後もなお過酷な状況下での逃避行を強いられ、本土への帰還に長い時間を要した人もいた。【画像】「ソ連兵に見つかると、バンバ