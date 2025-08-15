◆報知新聞社主催◇第１９回全日本中学野球選手権大会ジャイアンツカップ▽準々決勝旭川大雪ボーイズ２−１兵庫伊丹ヤング（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）９年ぶり３度目出場の旭川大雪ボーイズがサヨナラ勝ちで、道勢としては２０２２年の新琴似リトルシニア以来３年ぶりの４強入りを決めた。チーム初の全国ベスト４を狙った準々決勝で兵庫伊丹ヤングを２―１で撃破した。同点の７回２死一、二塁で大波蓮唯中堅手