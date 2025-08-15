俳優の武田梨奈（３４）が、１０月１日スタートのＢＳテレ東「ワカコ酒Ｓｅａｓｏｎ９」（水曜、深夜０・００）に主演することが１４日、分かった。女ひとり酒を堪能する主人公のＯＬ・村崎ワカコを演じる武田は今回、初めて日本最北端の「国稀酒造」見学などを訪れ、北海道、福島ロケを敢行した。「行きつけの居酒屋さんや、ディープな飲み屋街におしゃれなバー、そしてラーメンをすすりながら『ぷしゅー』も、やります。お