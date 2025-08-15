太平洋戦争終結から80年目の夏を迎えた日本。戦争体験者が年々減少し、当時の記憶・記録をいかに継承していくのかは、いまや社会的な課題だ。【写真】カラー化された戦前・戦中の写真をすべて見る（全61枚）そんななか、戦前〜戦後の貴重な白黒写真約350枚を、AI技術と人の手によりカラー化し、まとめた『AIとカラー化した写真でよみがえる戦前・戦争』（光文社新書）が幅広い世代から好評を博し、6万部にのぼる売上を記録して