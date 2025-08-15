小説『女の子たち風船爆弾をつくる』は、第二次世界大戦で風船爆弾づくりに従事した女学生を描いた作品だ。著者である小林エリカ氏が、執筆の背景を明かす。【写真】この記事の写真を見る（3枚）◆◆◆「若い女学生が和紙の貼り合わせに適している」風船爆弾は、1944年11月から1945年4月まで、太平洋側の海岸、千葉県一宮、茨城県大津、福島県勿来（なこそ）から約9300発が放球され、アメリカ大陸へ到達したと考えられているのは