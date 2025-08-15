あさのゆきこさんのインバウンド観光客とのエピソードを描いた漫画がインスタグラムで2話合計1400以上の「いいね」を集めて話題となっています。歴史的建造物の多い、観光客に人気の街に住む女性。気付くと周囲は外国人だらけということも少なくありません。道をよく尋ねられるので、スマホに翻訳アプリを入れると…という内容で、読者からは「気付いたら外国人に囲まれていること、ありますよね」「日本語で質問してほしい！