絶景と癒やしを期待して訪れた高原リゾートが、“予想外の宿”だった夫婦旅。しかしその不便さが、思いがけない展開を生み出すことに──。今回は筆者の知人から聞いた、心温まる夫婦の夏エピソードをご紹介します。 楽しみだった旅館 去年の夏の連休、夫婦水入らずで旅行に行ったときの出来事です。 予約した高原リゾートは【絶景・大自然の恵みを感じる癒やしの宿】との触れ込みがあった旅館。 「娘も高