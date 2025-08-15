投打で違いを生み出し続ける大谷(C)Getty Imagesレギュラーシーズンも佳境を目前にして、メジャーリーグでは地区優勝争いとともに、個人のタイトル争いを白熱している。そうした中で小さくない関心を集めているのは、ナショナル・リーグのMVP争いだ。開幕当初は、昨季の“覇者”である大谷翔平（ドジャース）が独走状態に入るかと思われたが、ここにきてフィリーズの大砲カイル・シュワーバーが存在感を誇示。その行方は混沌化