アメリカのトランプ大統領は14日、15日の米露首脳会談においてウクライナの大統領を交えた2回目の会談の実現に向け尽力する考えを改めて示しました。トランプ大統領「米露首脳会談では（ゼレンスキー氏を含む）次回の会談を整えることが私の唯一の目的だ。会談の後、できるだけ早く開催されることを望む」その上でトランプ大統領は、ゼレンスキー大統領を交えた2回目の会談の開催が重要だと改めて強調した上で、ヨーロッパの首脳ら