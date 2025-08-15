リブ・マックスは、「ホテルリブマックス京都駅八条口（仮称）」を10月にリブランドオープンする。旧WISE OWL HOSTELS KYOTO。客室は全38室。室内にはWi-Fi、電子レンジ、空気清浄機、高級ベッドを備える。アクセスは、JR各線・近鉄京都線・京都市営地下鉄烏丸線京都駅から徒歩5分。