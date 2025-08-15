米ロ首脳会談が開かれるエルメンドルフ・リチャードソン米軍基地前に集まる報道陣＝14日、アンカレジ（AP＝共同）【アンカレジ共同】トランプ米大統領は14日、ロシアのプーチン大統領と15日に実施する首脳会談について「25％の確率で成功裏に終わらない可能性がある」と述べた。ロシアとウクライナの戦争終結に道筋をつけられるかどうかに世界の関心が高まる中、会談が不調に終わった場合に備え予防線を張った。即時停戦実現を目