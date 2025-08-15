米ロ首脳会談が予定されているアラスカのエルメンドルフ・リチャードソン統合基地入り口＝１３日/Drew Angerer/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）トランプ米大統領は１４日、翌日行われる米ロ首脳会談でロシアのプーチン大統領がウクライナでの戦争を終結させるために取引することを望んでいるとの見方を示した。トランプ氏はＦＯＸニュースのラジオ番組に出演し、会談がうまく運んだ場合、ウクライナのゼレンスキー大統領や欧州の首脳に