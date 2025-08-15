北海道・斜里町の羅臼岳で、男性がクマに襲われました。男性の安否は分かっておらず、15日はハンターが同行して捜索が行われる予定です。14日午前11時過ぎ、斜里町の羅臼岳の標高550メートル付近の登山道で、20代の男性が友人と下山中にクマ1頭に襲われ、そのまま登山道脇の林に引きずり込まれました。約200メートル後方にいた友人が名前を呼ばれ、駆け付けたところ襲われる姿を目撃したもので、男性は太ももあたりから大量に出血