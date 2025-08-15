今週は札幌で13鞍。日曜のメインレース、札幌記念にはシュヴァリエローズで参戦。自身8勝と得意とする重賞で2013年のトウケイヘイロー以来の勝利を狙う。今季シュヴァリエローズは3戦して12、7、12着と結果が伴っていないが、初コースでの新味に期待したい。武豊騎手が史上初のJRA通算4600勝達成札幌記念に参戦●武豊 今週の騎乗馬・8月16日（土）札幌2Rスマートイザナミ3Rステラノヴァ6Rメイショウゲキハ7Rメイショウア