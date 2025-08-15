8月14日、門別競馬場で行われた交流G3・北海道スプリントカップ（ダ1200m）は、ヤマニンチェルキが交流重賞初制覇を飾り、馬券圏内をJRA勢が独占した。北海道スプリントC、勝利ジョッキーコメント1着ヤマニンチェルキ石川倭騎手「チャンスをいただいていたので勝ててホッとしています。ずっと余裕はあったので、理想的な形でいつでも抜け出せるような感じでした。ほんとにいつでも抜け出せる感じで、自信を持って追い出せまし