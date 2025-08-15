8月13日、大井競馬場で黒潮盃（S3・ダ1800m）が行われ、笹川翼騎乗のマウンテンローレル（牡3・大井・福田真広）が勝利を決めた。競馬場への入場人員は1万95人で前年比97.2%（1万391人）だった。同競走の売得金は以下のとおり。【大井・黒潮盃】笹川翼が師匠と掴んだ重賞V…マウンテンローレルで快勝前年比118%●黒潮盃 売得金額7億5975万9100円（前年比118%・6億4362万2400円）●黒潮盃 当日の総売得金額27億4716万3280円（前年