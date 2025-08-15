投球フォームがスムーズになった？現地時間8月8日、本拠地ドジャー・スタジアムでのブルージェイズ戦の前、佐々木朗希（23）が実戦形式の投球練習であるライブBPを行った。対戦した打者役の選手はのべ9人、46球ほどを投げ、球団が測定した同日の最速は96.9マイル（約156キロ）。ベストピッチングにはまだ遠いが、新たに習得中のツーシームも投げていた。全46球全てを見守っていたデーブ・ロバーツ監督（53）は、「投球フォームが