◆第１０７回全国高校野球選手権大会第９日▽２回戦沖縄尚学３―０鳴門（１４日・甲子園）沖縄尚学が、金足農との１回戦に続き無失点で勝利を収めた。初戦を完封した最速１５０キロ左腕・末吉良丞（りょうすけ）は、同じ２年生の新垣有絃（ゆいと）の後を受けて１―０の６回から登板し、鳴門にホームを踏ませなかった。救援でのマウンドに、末吉は「どのあたりで肩を作ればいいのか、よく分かっていない。そういう難しさが