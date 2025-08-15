日本時間のあす行われる米ロ首脳会談を前に、トランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領らも含めた「2回目の会談がより重要だ」との認識を示しました。アメリカトランプ大統領「良い会談になるだろうが、もっと重要なのは2回目の会談だ。プーチン大統領とゼレンスキー大統領に加え、ヨーロッパの首脳も参加するかもしれない」トランプ大統領は14日、日本時間のあす早朝にアラスカで行われるロシアのプーチン大統領との首脳