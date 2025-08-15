今月8日に公開された映画『近畿地方のある場所について』が、11日までの初週4日間で興行収入4.4億円、動員31.8万人を記録。「4」が並ぶ、本作らしい数字での好スタートを切った。今年公開のホラー映画における3日間のオープニング成績では、動員・興収ともに『事故物件ゾク 恐い間取り』『ドールハウス』を超えた。【動画】菅野美穂＆赤楚衛二、現時点で今年のNo.1ホラー映画となった本作より、ダブル主演の菅野美穂と赤楚衛二