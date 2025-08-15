大津が六回途中3失点で2敗目を喫した。五回まで古賀悠のソロによる1失点。打線が五回に逆転したが、六回に再逆転を許して降板。2死二塁からベンチがネビンの申告敬遠を選択した後、村田に同点打、デービスに勝ち越し打と2者連続適時打を浴びた。「（六回に）打ち取れなかったのは実力が足りなかった」と悔しさをにじませた。