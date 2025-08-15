思わぬ幕切れで首位ソフトバンクの連勝が「6」で止まった。1点を追う九回2死一、二塁。川瀬が中前打を放つも、一走の嶺井が二塁をオーバーランしたところでタッチアウト。西武戦の連勝も6でストップした。小久保監督は「すごい終わり方やったね。なかなかない」と振り返ると同時に「よく粘りましたよ」とうなずいた。2死から西武の抑えを務める平良を攻めた。野村と嶺井の連打で好機をつくり、最後まで勝利への執念を示した。