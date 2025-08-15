九州各地の豪雨災害を受け、宮崎市は熊本市に業務支援のため市職員を7人派遣した。両市は災害時の協力を定めた災害連携協定を2024年12月に締結。協定に基づく初めての派遣となる。派遣されたのは危機管理部や環境部、建設部の職員計7人。派遣期間は部署で異なり、今月13日から最長で29日まで。災害廃棄物収集の受け付け事務や道路の災害査定業務などを担当する。宮崎市では昨年8月、最大震度6弱を観測し、南海トラフ臨時情報