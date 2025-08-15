クレソンや芹が川辺に緑々（あおあお）と茂り、庭先にこぶしの花が咲き、赤いピンク色した三分咲きの亀山公園の桜。夜はまだまだ冷え込む四月の初旬。僕は22年振りに故郷の地を踏んだ。日田に戻ってからというもの、季節も相まって、ほぼ毎日、川へ野へ山へ海へと自然に赴き「遊び」に明け暮れていた。十数年ぶりに会う両親は、だいぶ年老いて見えた。母は昔から人づきあいが上手（うま）く、コミュニケーション能力に長（た）