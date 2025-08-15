熊本市は14日、大雨災害を受けて15日に開設する災害ボランティアセンターに登録した人は市電の運賃を無料にすると発表した。期間は15日から24日まで。センターで登録の際に受け取る「災害ボランティア優待乗車証」を乗務員に提示すれば無料となる。（藤崎真二）