厳しい残暑が続く中、大分県日田市は暑さ対策として市内の公共施設や薬局、コンビニ、金融機関など70カ所に熱中症一時休憩所を設けるなどして市民に利用を呼びかけている。熱中症によって健康に重大な被害が生ずる恐れがある場合に出される「熱中症特別警戒アラート」発表時には、市役所本庁舎や別館、各振興局、各地区振興センターなど16カ所をクーリングシェルターとして開放する。スポーツ施設では熱中症指数計を用いて利