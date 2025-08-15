長崎県壱岐市芦辺町の八幡浦地区で13日夕、100年以上続く盆行事「カズラ曳（ひ）き」が始まった。先祖の霊をカズラに乗せて迎えようと、地域住民ら約50人がカズラを束ねた約8メートルの大綱を引きながら、地区内の路地約500メートルを練り歩いた。15日には反対方向に引いて、先祖の霊を送り出す。例年13、14日に西方浄土から帰ってくる先祖の霊を迎えるために西から東へ引き、15日には東から西に引いて、お供え物などを焼いた