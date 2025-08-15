10〜11日に降った記録的な大雨による熊本県内の被害状況を確認するため、木村敬知事は14日、住宅浸水被害の7割を占める上天草、天草両市を現地視察した。木村知事は多数の家屋が全半壊した2020年7月の熊本豪雨と比べ、今回の大雨は再建可能な浸水家屋の割合が高いとの見方を示した上で、被災者の一時的な滞在場所としてホテルや旅館の空き室を自治体が借り上げる「みなし避難所」や、トレーラーハウス活用を検討する考えを示した