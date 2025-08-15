電飾で船を彩り、爆竹と花火で故人を送る精霊流しが15日、今年も華やかに行われる。だが戦時下ではどうだったのか−。当時の複数の新聞記事から元長崎学研究所長の土肥原弘久さん（67）が読み解くと、戦時統制や物資不足の中で規模や形を変えながらも、長崎の精神文化が脈々と受け継がれてきたことが浮かび上がる。土肥原さんによると、精霊流しは江戸時代から始まり、1951年までは現在より1カ月早い7月に行われてきた。初盆で