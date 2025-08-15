佐賀県鳥栖市は14日、市庁舎の当直警備を委託している警備会社の社員が、夜間窓口に提出された死亡届を誤廃棄したと発表した。市によると、11日夜に葬儀会社から提出された火葬許可申請書に記載ミスがあり、警備会社の社員が電話で再提出を依頼。その際、申請書と合わせて提出されていた死亡届までシュレッダーで裁断処理してしまったという。市は遺族に謝罪。再発防止策として当直警備業務のマニュアルを見直すとともに、警