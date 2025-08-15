落雷による停電で臨時休館していた佐賀県唐津市鎮西町の県立名護屋城博物館が14日、営業を再開した。同館によると、10日に発生した落雷の影響で地下に埋設されている高圧ケーブルが破損。翌11日から臨時休館して復旧作業を続けていたが、13日夜に完了した。開館時間は午前9時から午後5時まで。（竹中謙輔）