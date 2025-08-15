福岡県朝倉市の原鶴温泉の魅力を知ってもらおうと、県や市などでつくる実行委員会は31日まで、同温泉街で「原鶴湯ったりよかぜ祭り」を開催している。期間中の午後7〜10時は筑後川河川敷がライトアップされる。土曜日の午後4〜10時は、旅館協同組合近くの水辺広場で地酒の試飲会。リキュール「朝倉」など約10種類の日本酒や焼酎を飲み比べできる。キッチンカーも出店し、ピザやホットドッグなどのおつまみを用意する。同組合