佐賀県は14日、全国的に流行している伝染性紅斑（リンゴ病）について、県内12の定点医療機関から報告された直近1週間（4〜10日）の感染者数は30人（前週比1人増）だったと発表した。県は2週連続で警報レベルとし、手洗いの徹底などを呼びかけている。同期間の県内24の定点医療機関における新型コロナウイルスの感染者は284人で、7週連続で増加。百日ぜきは新たに18人の感染が報告された。（竹中謙輔）