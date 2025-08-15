後に無謀さの象徴とされたインパール作戦へと突入する1944年3月、西日本新聞は朝刊に加え「戦時版」を創刊しました。狙いが当時の社内報に記されています。「新聞も兵器である」。大本営発表そのままに、偽りの戦果を伝え続けました。軍部からの言論弾圧は過酷でした。一方で戦時中に発行部数を伸ばしており、戦意高揚に加担する方向へと傾いていきました。終戦から80年の節目に、改めて過去の事実と責任を受け止め、新聞