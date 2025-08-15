熊本県山鹿市の夏の風物詩「山鹿灯籠まつり」が15、16日に開催される。メインの「千人灯籠踊り」は16日午後8時スタート。浴衣姿の女性たちが伝統工芸の金灯籠を頭に乗せて優美に踊る行事で、西日本新聞社を訪れたPR隊は「福岡県からも多くの人に見に来てほしい」と呼びかけている。15日午後8時からは菊池川河畔で4千発の花火が打ち上がるほか、16日深夜には27基の灯籠を奉納する神事「上がり灯籠」も行われる。今年は週末に行